الكشف عن قرار الفنان فضل شاكر بشأن تسليم نفسه للسلطات الأمنية اللبنانية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، عن رفض الفنان اللبناني فضل شاكر تسليم نفسه للسلطات الأمنية بسبب الدعاوى القضائية الغيابية المرفوعة عليه.

وذكرت مصادر خاصة لوكالة "النشرة -الفن" أن الفنان ​فضل شاكر​ لن يسلم نفسه كما قيل إلى مخابرات ​الجيش اللبناني​ لإنهاء ملفه العالق في المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت ضمن إطار أحداث عبرا الذي راح ضحيتها عدداً من ضباط وجنود الجيش اللبناني.

وقالت المصادر إنه صدرت بحق شاكر أحكام غيابية قاسية وموضوعه يختلف تماماً عما جرى مع شقيقه فادي شمندر الذي اضطر للخروج من مخيم عين الحلوة وتسليم نفسه للجيش نتيجة أزمة صحية إصابته وأخلي سبيله بعدها.

وبحسب المصادر، فإن الفنان اللبناني يعلم أن الأحكام القضائية سيتم تنفيذها بحقه رغم تبرأته من تهمة القتال في معركة عبرا ضد الجيش اللبناني، لكن هناك اتهامات أخرى لاحقته ومنها تمويل عصابة مسلحة، مع العلم أن فضل أكد تسليمه أسلحة الشبان الذي معه في ذلك الحين إلى مخابرات الجيش اللبناني.

وأصدر القضاء اللبناني حكما بالسجن 22 عاما بحق شاكر في عدة جرائم بينها تمويل الإرهاب، على خلفية مشاركته مع أحمد الأسير بقتال الجيش اللبناني في منطقة عبرا في صيدا عام 2013.