تفاصيل وأسعار استخراج شهادة لقاح كورونا المعتمدة للمواطنين والأجانب في مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن بدء استخراج شهادات معتمدة للمطعمين ضد كورونا للراغبين في الحصول عليها سواء للمواطنين أو الأجانب بداية من اليوم السبت.

وحسب بيان الصحة المصرية، سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا معتمدة بمقابل مادي يبلغ 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين.

وأضافت الوزارة أن "تلك الشهادات تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا".

وكشفت أنه جار الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للأندرويد والآيفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني.

وأوضحت أن ذلك التطبيق يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر.

كما يتضمن التطبيق خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان: أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح.

وأشارت أنه بذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.