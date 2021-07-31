العراق... إعلان مهام الوفد الأمني المنوط بهجوم ناحية يثرب

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، مهام الوفد الأمني الذي زار ناحية يثرب في محافظة صلاح الدين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، قوله بأن "نائب قائد العمليات المشتركة وصل ناحية يثرب على رأس وفد كبير للإشراف على التحقيق، وكذلك معرفة مجريات الحادث الإرهابي الذي قامت به العصابات الإرهابية".

وأوضح الخفاجي أن الوفد يسهم اسهاماً كبيراً في عملية الإشراف على التحقيق، ومعرفة المعلومات الخاصة وملابسات الحادث"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية كثفت الجهد الاستخباري والأمني للبحث عن الإرهابيين ومن قام بمساعدتهم، وقدم لهم العون في مجال الأسلحة، وفي مجال وصولهم إلى المنطقة".

يذكر أن الوفد الأمني كان قد وصل، صباح اليوم السبت، إلى ناحية يثرب في محافظة صلاح الدين، بهدف الإطلاع ميدانياً على ملابسات حادث الاعتداء الإرهابي الذي وقع يوم أمس على أحد مجالس العزاء في ناحية يثرب.

ويضم الوفد الأمني نائب قائد العمليات المشتركة، ومعاون رئيس أركان الجيش، وعدد من كبار الضباط من وزارة الدفاع، وقيادة العمليات المشتركة.

وقتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون بهجوم إرهابي استهدف، أمس الجمعة، مجلس عزاء جنوبي محافظة صلاح الدين، شمالي العراق.

وقال إعلام المحافظة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واع)، إن الهجوم الإرهابي وقع في ناحية يثرب جنوب صلاح الدين، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 من بينهم عدد من العناصر الأمنية.

وجرى استنفار كامل القوات الأمنية وإطلاق عملية تمشيط واسعة للبحث عن المنفذين، بحسب البيان الذي لم يذكر طبيعة الهجوم.