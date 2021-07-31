القبض على متهمين بالإرهاب وتفكيك عبوتين ناسفتين جنوبي بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم السبت، إلقاء القبض على خمسة متهمين بالإرهاب، فضلا عن تفكيك عبوتين ناسفتين جنوبي العاصمة بغداد.

وجاء في بيان الخلية: "تواصل الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية جهودها في ملاحقة فلول عصابات "داعش" الإرهابية، والخارجين على القانون، حيث تمكنت مفارز استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد، ودائرة أمن بغداد من إلقاء القبض على خمسة متهمين وفق المادة (4/1) إرهاب بعد نصب كمائن محكمة في مناطق شمالي العاصمة".

وفي السياق ذاته تمكنت قوة من اللواء (23) في فرقة المشاة السابعة عشرة من ضبط وتفكيك عبوتين ناسفتين من مخلفات عصابات "داعش" الإرهابية، في منطقة المناري جنوبي بغداد".

بالتعاون مع لوائي المشاة (22) و(59) في الفرقة السادسة.

وفي السياق ذاته تمكنت قوة من اللواء (23) في فرقة المشاة السابعة عشرة من ضبط وتفكيك عبوتين ناسفتين من مخلفات عصابات داعش الإرهابية، في منطقة المناري جنوبي بغداد.

فيما تمكنت قوة مشتركة من اللواء الأول شرطة اتحادية ومديرية — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) July 31, 2021

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.