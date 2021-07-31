السفينة السياحية "بيليسيما" تغادر ميناء جدة في أول رحلة لها

أبحرت، أمس الجمعة، السفينة السياحية "بيليسيما" مغادرةً ميناء جدة السعودي في أولى رحلاتها إلى العقبة في الأردن وسفاجا في مصر.

ويأتي انطلاق هذه الخدمة بعد يومين من افتتاح المملكة العربية السعودية أول محطة للسفن السياحية في ميناء جدة على الساحل الغربي للملكة، حسبما نقلت وكالة "أ ف ب".

وقال فواز فاروقي العضو المنتدب لشركة كروز السعودية لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إن افتتاح أول ميناء للسفن السياحية يمثل خطوة مهمة لدعم نمو السياحة في المملكة.

يذكر أنه في 2019، قررت المملكة العربية السعودية تقديم تأشيرات سياحية، ما أدى إلى تخفيف القواعد التي كانت تقيد زيارات المسافرين من رجال الأعمال والحجاج.

ويزيد طول السفينة "بيليسيما" العملاقة على طول 3 ملاعب لكرة القدم.

وتوفر السفينة مجموعة من الأنشطة والخدمات والتجارب المتنوعة، والتي يمكنها محاكاة أفضل المنتجعات المتكاملة والعائمة فوق سطح البحر، حيث يفترض أن تضم السفينة مطاعم ومقاهي وصالات سينما ومسرحا، بل وألعابا مائية للأطفال، إضافة إلى حمامات السباحة والأندية الصحية.

ولم تكتف السفينة العملاقة بذلك، بل تضم بين جنباتها صالونات التجميل ومكتبة ومولا، بالإضافة إلى أكثر من 30 نشاطا ترفيهيا آخر، تناسب كل أفراد العائلة بمختلف الأعمار.