الجيش العراقي يقضي على إرهابي بارز في "داعش" في محافظة ديالى شرقي البلاد

أعلن الجيش العراقي، اليوم السبت، أنه قضى على قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، يدعى "أبو سعد السمين"، كان مسؤولا عن عمليات التفخيخ وتجهيز الإرهابيين الانتحاريين في محافظة ديالى شرقي البلاد.

بغداد - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، قوله في بيان: "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبعملية نوعية، جهاز مكافحة الإرهاب يتمكن من قتل الإرهابي المُكنى أبو سعد السمين والذي كان يشغل منصب ما يُسمى أمير قاطع أبي ذر الغفاري بالقرب من بُحيرة تلال حمرين ضمن محافظة ديالى".

وأضاف رسول أن "الإرهابي كان يُعد ذا تأثير كبير بتنفيذ عمليات التفخيخ وتجهيز الإرهابيين الانتحاريين".

وبين الحين والآخر يقع انفجار أو هجوم إرهابي يخلف عددا من الضحايا والمصابين في بعض المدن العراقية، فيما تخوض السلطات الأمنية العراقية معارك في عدد من المدن للقضاء على ما تبقى من عناصر تنظيم "داعش" في أعقاب القضاء على التنظيم الذي احتل لسنوات مناطق واسعة في العراق وسوريا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وأكدت السلطات العراقية، في أكثر من مناسبة، سعيها للقضاء على التنظيمات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح بيد الدولة.