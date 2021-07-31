السودان يعلن انخفاض إيراد النيل الأزرق بنحو 2.8 مليار متر مكعب بسبب سد النهضة

كشفت السلطات السودانية، اليوم السبت، عن انخفاض في إيراد النيل الأزرق بنحو 2.8 مليار متر مكعب مقارنة بالعام الماضي.

وحسب قناة "العربية"، دعت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إثيوبيا إلى "العودة لرشدها والتعامل مع موقف الخرطوم بشأن سد النهضة بشئ من المسؤولية".

وزيرة خارجية السودان: ندعو إثيوبيا للعودة إلى رشدها والتعامل مع موقفنا بشأن السد بمسؤولية #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) July 31, 2021

​وكانت إثيوبيا أعلنت أخيرا، إتمام عملية الملء الثاني لسد النهضة؛ في خطوة اعترضت عليها مصر والسودان، باعتبارها خرقا لاتفاق سابق حول التنسيق في إجراءات تشغيل السد.

وعقد مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق من الشهر الجاري، جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة، إلا أنه لم يُصدر حتى الآن قرارا أو توصية حول هذا الموضوع.

وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة في 2011 بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعلان للمبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، الذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل لهذا الاتفاق.

وفيما تخشى مصر من تأثير السد الإثيوبي على حصتها من المياه؛ فإن لدى السودان مخاوف من أثر السد على تشغيل السدود السودانية.

وترفض إثيوبيا إشراك أطراف غير أفريقية في المفاوضات؛ مؤكدة على أهمية الاستمرار بالصيغة التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.