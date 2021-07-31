الجيش التونسي يواصل عمليات التطعيم ضد كورونا في عدد من المحافظات والأرياف... صور

يواصل، اليوم السبت، الجيش التونسي ممثلا بكوادر طبية وشبه طبية تابعة للصحة العسكرية المشاركة في عمليات تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد ، في عدد من المحافظات والأرياف.

وحسب ما أفادت مراسلة " سبوتنيك " في تونس، شملت عمليات التطعيم اليوم عددا من المناطق بمحافظة جندوبة شمال غربي البلاد.

وتسعى الإدارة العامة للصحة العسكرية، إلى تطعيم 70 ألف مواطن في كل من محافظات جندوبة والقيراون وقبلي وسليانة، وفق خطة عمل تقوم على استهداف المناطق الريفية النائية، وتثقيف المواطنين بأهمية التلقيح والوقاية من فيروس كورونا.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن، في وقت سابق، عن تكليف إدارة الصحة العسكرية مهمة تسيير الأزمة الصحية في البلاد.

الجيش التونسي يواصل عمليات التطعيم ضد كورونا بعدد من المحافظات والأرياف © Sputnik . MARIAM GEDIR

الجيش التونسي يواصل عمليات التطعيم ضد كورونا بعدد من المحافظات والأرياف © Sputnik . MARIAM GEDIR

الجيش التونسي يواصل عمليات التطعيم ضد كورونا بعدد من المحافظات والأرياف © Sputnik . MARIAM GEDIR

الجيش التونسي يواصل عمليات التطعيم ضد كورونا بعدد من المحافظات والأرياف © Sputnik . MARIAM GEDIR

الجيش التونسي يواصل عمليات التطعيم ضد كورونا بعدد من المحافظات والأرياف © Sputnik . MARIAM GEDIR

الجيش التونسي يواصل عمليات التطعيم ضد كورونا بعدد من المحافظات والأرياف © Sputnik . MARIAM GEDIR

الجيش التونسي يواصل عمليات التطعيم ضد كورونا بعدد من المحافظات والأرياف © Sputnik . MARIAM GEDIR

الجيش التونسي يواصل عمليات التطعيم ضد كورونا بعدد من المحافظات والأرياف © Sputnik . MARIAM GEDIR

الجيش التونسي يواصل عمليات التطعيم ضد كورونا بعدد من المحافظات والأرياف © Sputnik . MARIAM GEDIR 1 / 9 © Sputnik . MARIAM GEDIR الجيش التونسي يواصل عمليات التطعيم ضد كورونا بعدد من المحافظات والأرياف

ويأتي ذلك وسط تفاقم جائحة فيروس "كورونا" في تونس، التي حصدت أرواح 19686 شخصا فيما بلغ عدد المصابين 589565 حالة منذ بداية الجائحة، وفق آخر أرقام أعلنت عنها وزارة الصحة التونسية اليوم السبت.