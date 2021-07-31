رئيس أركان الجيش المصري يطالب رجال المنطقة الجنوبية العسكرية بالاستعداد

طالب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق محمد فريد، اليوم السبت، رجال المنطقة الجنوبية العسكرية باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي والاهتمام بتنمية المهارات الميدانية للمقاتلين.

وخلال لقاءه عددا من رجال المنطقة الجنوبية العسكرية، نقل الفريق محمد فريد، تحيات وتقدير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسىي، لما يبذلوه من جهود وتضحيات للقضاء على عمليات التهريب والتسلل وأعمال الهجرة الغير شرعية والحفاظ على أمن الحدود الجنوبية للدولة ضد أي عدائيات.

كما ناقشهم في أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة وكيفية مواجهـة المواقف الطارئة التي يمكن التعرض لها، مشيدا بما لمسه من الاستعداد القتالي العالي والروح المعنوية المرتفعة لرجال المنطقه الجنوبية العسكرية وإصرارهم على الوفاء بالمهام والواجبات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته.

وطالب الفريق محمد فريد رجال المنطقة الجنوبية العسكرية باليقظة والإستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي والاهتمام بتنمية المهارات الميدانية للمقاتلين، وثقل مهارة الضباط لسرعة اتخاذ القرار تحت مختلف الظروف لمواجهة كافة المخاطر والتهديدات التي يمكن التعرض لها خلال تنفيذ مختلف المهام والحفاظ على الأمن القومي المصري.

#المتحدث_العسكرى : الفريق / محمد فريد يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية ... pic.twitter.com/o2zJPWwISA — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) July 31, 2021

وشهد الفريق محمد فريد، إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كل ما تكلف به من مهام لتأمين حدود مصر على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.

وبدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذي تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدات المصطفة، بعد تطويرها ورفع كفاءتها في كافة الأسلحة والتخصصات لدعم قدرتها على تنفيذ المهام المكلفة بها.