مصر تصدر بيانا بشأن "الكارثة الطبيعة" التي اندلعت في تركيا

أصدرت مصر، اليوم السبت، بيانا بشأن اندلاع حرائق الغابات في عدد من المناطق المختلفة في تركيا.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إن "مصر تتابع بمزيد من الحزن والأسى أنباء الخسائر البشرية الناتجة عن اندلاع حرائق الغابات في عدد من المناطق المختلفة في تركيا".

وأكد البيان على "تضامن مصر مع الشعب التركي الشقيق في مواجهة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية"، متقدمة بخالص التعازي لأسر الضحايا ومعربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المناطق الأكثر تضررا من حرائق الغابات التي شملت أجزاء من 20 ولاية من بينها أنطاليا وموغلا ومرمريس ومرسين السياحية جنوبي وغربي البلاد، "مناطق منكوبة"، موجها بتعويض المتضررين من الحرائق.

ونشبت حرائق متزامنة في الغابات في عشرين ولاية [من إجمالي 81 ولاية تركية] يوم 28 يوليو/تموز الجاري، بعضها ما زال مستمرا، أدت إلى مصرع أربعة أشخاص، وإصابة عشرات آخرين، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين.