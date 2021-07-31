أمير قطر مغردا بعد فوز فارس إبراهيم بأول ميدالية ذهبية أولمبية لبلاده: "فخورين فيك"

هنأ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، مواطنه فارس إبراهيم حسونة "من أصول مصرية"، بفوزه بأول ميدالية أولمبية ذهبية في تاريخ البلاد.

ونشر أمير قطر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، هنأ فيها البطل فارس إبراهيم، بعد فوزه بالميدالية الذهبية، اليوم، في منافسات رفع الأثقال، قائلا له "فخورين فيك".

وحاز حسونة الميدالية، عقب فوزه في منافسات رفع الأثقال لوزن 96 كغ في أولمبياد طوكيو 2020.

نبارك للبطل فارس إبراهيم بالفوز بالميدالية الذهبية.. فخورين فيك https://t.co/jVZI0m2SNE — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) July 31, 2021

ويشار إلى أن حسونة أمضى عامين في التدريب من أجل منافسات أولمبياد طوكيو 2020، وكان آخرها معسكر تدريبي في جورجيا بأمريكا، حيث يتدرب لمدة 6 ساعات يوميا داخل المعسكر، تحت إشراف والده ومدربه، بطل المنتخب المصري السابق في رفع الأثقال، إبراهيم حسونة.

وكانت أول مشاركة رسمية لفارس إبراهيم حسونة مع منتخب قطر في بطولة كأس قطر الدولية لرفع الأثقال في عام 2014. كما شارك حسونة في أولمبياد ريو دي جانيرو الذي أقيم في البرازيل بعام 2016.

ضمن دورة ألعاب #أولمبياد_طوكيو.. الرباع فارس حسونة يمنح #قطر أول ذهبية في تاريخ مشاركاتها بالأولمبياد بفوزه في منافسات وزن 96 كيلو غرام في رياضة رفع الأثقال. pic.twitter.com/rM3kuv54yQ — بوينت (@Thepointkw) July 31, 2021

وتمكن فارس حسونة من إحراز الميدالية الفضية لبطولة العالم لرفع الأثقال في أمريكا عن وزن 94 كغ، في ديسمبر/ كانون الأول 2017.

وتقام الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو في الفترة من 23 يوليو/تموز الجاري إلى 8 أغسطس/آب المقبل، وكان من المقرر إقامتها في العام الماضي، لكن بسبب جائحة فيروس كورونا، كان لا بد من تأجيلها لمدة عام، وستقام معظم المسابقات دون جمهور على الإطلاق، بسبب تردي الوضع الوبائي في اليابان.