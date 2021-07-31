مصر تكشف موعد طرح أول 10 ملايين جرعة من لقاح "فاكسيرا سينوفاك"

كشفت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، موعد طرح أول 10 ملايين جرعة من الإنتاج المصري للقاح فيروس كورونا "فاكسيرا سينوفاك".

ونقلت بوابة "الأهرام"، مساء اليوم السبت، عن هالة زايد، أن موعد طرح أول 10 ملايين جرعة من لقاح "فاكسيرا سينوفاك" المحلي الصنع، خلال منتصف شهر أغسطس/آب المقبل، على أن يتم توزيعه على أكثر من 500 مركز على مستوى القطر المصري.

وأوضحت الوزيرة المصرية، أنه سيتم استقبال جرعات من لقاحي "فايزر وجونسون أند جونسون" خلال الفترة المقبلة، لأغراض السفر من خلال الـ126 مكتبا حكوميا، وهي المكاتب التي تم تفعيل العمل بهم، من أجل استخراج الشهادات الموثقة لتلقي اللقاح.

وأشارت إلى أن تلك الشهادات موثقة ومؤمنة، فهي تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، مشيرة إلى أن تلقي لقاحي "فايزر وجونسون أند جونسون"، من أجل السفر سيكون خلال 72 ساعة فقط، من التسجيل على الموقع.

وأوضحت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، أن بلادها شهدت أكبر انخفاض في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الفترة الماضية، حيث ناشدت المواطنين بوجوب التسجيل على موقع تلقي لقاح كورونا.

وشددت الوزيرة المصرية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المطلوبة، والابتعاد عن التجمعات، بهدف التصدي لوباء كورونا.

ونشرت وزارة الصحة المصرية بيانا أكدت من خلاله أنه سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا معتمدة، بمقابل مادي يبلغ 100 جنيه للمصريين، و10 دولارات لغير المصريين.