تسجيل
19:26 GMT31 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    نجيب ميقاتي

    الاتحاد الأوروبي يقر إطار عقوبات على لبنان... ما مدى تأثيره في ظل تكليف ميقاتي؟

    © REUTERS / DALATI NOHRA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/1049688761_0:132:3072:1860_1200x675_80_0_0_93860d88be23e96f73d27e7397f7d29a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202107311049718489-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%9F/

    في ظل المحاولات التي يبذلها رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة لبنانية جديدة، بعد أن فشل الحريري، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه أقر إطارا قانونيا لنظام عقوبات يستهدف أفرادا وكيانات لبنانية.

    وقال الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، إنه مستعد لفرض عقوبات على النخبة الحاكمة في لبنان بسبب الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

    القصر الرئاسي في بيروت، لبنان 23 مارس 2021
    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة وجود حكومة جديدة في لبنان

    وأكد مراقبون أن الإطار القانوني للعقوبات الذي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي، محاولة أخيرة للضغط على السياسيين في لبنان لتشكيل حكومة، قبل أن تصل الأوضاع إلى ما هو أسوأ من ذلك.

    إطار العقوبات

    وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: "هذا الإطار يتيح إمكانية فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولين عن تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون في لبنان".

    وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي أن عقوبات الاتحاد ستستهدف الأشخاص الذين يعرقلون هذه العملية، مضيفا أن العقوبات "تتكون من حظر سفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول للأشخاص وتجميد أصول للكيانات".

    وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في القائمة".

    من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكين، ووزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن الولايات المتحدة رحبت بخطوات الاتحاد الأوروبي لاستخدام "أداة قوية لتعزيز المساءلة على نطاق عالمي".

    وأضاف أن "العقوبات تهدف، من بين أمور أخرى، إلى فرض تغييرات في السلوك، وتعزيز محاسبة الفاعلين والقادة الفاسدين".

    وقبل فرض العقوبات، يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد التصويت بالإجماع لقائمة الأشخاص والكيانات التي سيتم فرض عقوبات عليها.

    ورقة تهديد

    اعتبر مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم في فرنسا، إن الإطار الذي وضعته دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الطبقة السياسية اللبنانية، آلية رادعة لكل من يقف عقبة أمام تشكيل الحكومة وإطلاق ديناميكية الإصلاح للاقتصاد اللبناني.

    أزمة بنزين في لبنان
    © REUTERS / STRINGER
    الاتحاد الأوروبي يبدأ مسارا قانونيا لفرض عقوبات على المعرقلين في لبنان

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك": الإطار الأوروبي يراد استخدامه كورقة تهديد لكل الشخصيات التي تعيق تشكيل الحكومة اللبنانية، لكن دول الاتحاد الأوروبي تنتظر لأن هناك مؤشرات إيجابية صدرت من بيروت خلال اللقاءات التي جمعت الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بالرئيس اللبناني ميشال عون، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة في الأيام القليلة الماضية.

    ويرى الطوسة أن تحسبًا لأي إخفاق أو مماطلة قد تنتج عن العملية التفاوضية بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، الاتحاد الأوروبي يستمر في توجيه تهديداته للطبقة السياسية اللبنانية في رسالة مفاداها: إذا لم تخرج الطبقة السياسية من تناقضاتها الداخلية التي تشل الاقتصاد اللبناني فإن دول الاتحاد لن تقدم المساعدات المالية، وقد تذهب لحد فرض عقوبات على شخصيات مرموقة في الطبقة السياسية، والتي تتهم بعرقلة مسار تأليف الحكومة.

    وتابع: "الكل يترقب هل ستستمع الطبقة السياسية اللبنانية للرسالة الأوروبي أم ستبقى على هذه المفاوضات اللا منتهية، كما جرى على مدار أشهر من تولي الرئيس سعد الحريري الحكومة؟".

    ضغط أوروبي

    بدوره أكد سركيس أبو زيد، المحلل السياسي اللبناني، أن إطار العقوبات الذي أعلن عنه الاتحاد الأوروبي يأتي في سياق تشكيل الحكومة، خاصة أن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي صرح وأكد أنه مدعوم من الدول الأوروبية خاصة فرنسا، وأشار إلى موقف أمريكا وغيرها من الدول.

    الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل
    © REUTERS
    الاتحاد الأوروبي: لبنان لا يستطيع الانتظار كثيرا ونحث الجميع على تشكيل الحكومة في أقرب وقت

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه الدول تمارس نوعًا من الضغط على القوى السياسية اللبنانية من أجل الإسراع في تشكيل حكومة توحي بالثقة، من أجل توفير مساعدات مالية للبنان، وإنقاذه من حالة الإفلاس الكامل.

    وتابع: "لذلك على القوى السياسية اللبنانية أن تأخذ بعين الاعتبار كل هذا الحصار والعقوبات والتدخلات الخارجية، والتسريع في تشكيل الحكومة لتفادي الأسوأ للبنان، الذي لن يستطيع تحمل المزيد من العقوبات والحصار والمشاكل الخارجية.

    ويرى أبو زيد أن القوى التي سمت الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة عليها أن تتضامن وتساعد الرئيس المكلف على وضع خطة إنقاذية تلتزم بها، وأن يكون لها صيغة الحكومة المطلوب تشكيلها، لا أن تبقى الأمور محصورة بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية.

    ويعتقد المحلل السياسي اللبناني أن غير تشكيل الحكومة قد يدور لبنان في أزمة لا يستطيع الخروج منها، لذلك مطلوب من الجميع التعاون للخروج من هذا المأزق قبل أن تستفحل العقوبات والحصار ما يزيد مشاكل لبنان، مشكلات إضافية.

    ويعيش لبنان بلا حكومة عاملة منذ استقالة آخر حكومة بعد انفجار المرفأ الذي راح ضحيته العشرات ودمر مساحات شاسعة من بيروت في أغسطس/آب 2020.

    والاثنين الماضي، كلف نواب لبنانيون رئيس الوزراء السابق، رجل الأعمال نجيب ميقاتي، بتشكيل حكومة، بعد أيام من رفض سعد الحريري تشكيل الحكومة.

    انظر أيضا:

    ميقاتي: لا أحمي حاكم مصرف لبنان وكل من ارتكب جرائم سيحاسب
    ميقاتي الأوفر حظا... هل يسدل لبنان الستار قريبا عن رئيس الحكومة الجديد؟
    ميقاتي يعلق على كلمة عون: لبنان المنهار ما بدو لجان.... بدو قرار
    نجيب ميقاتي يعلق على قرار منع السفيرة الأمريكية في لبنان من التصريح
    كتلة اللقاء الديمقراطي في لبنان ترشح نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة
    بعد تكليفه خلفًا للحريري.. ما فرص نجاح ميقاتي في تشكيل حكومة لبنان؟
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أتونا في هيفا أوا، ثاني أكبر جزيرة في جزر ماركيساس، بولينيزيا الفرنسية في 27 يوليو 2021
    موقف محرج لبوريس جونسون مع مظلته... أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    مع تخفيف قيود كورونا فيسبوك سيعاني من التعافي الاقتصادي العالمي
    مع تخفيف قيود كورونا "فيسبوك" سيعاني من التعافي الاقتصادي العالمي
    من هو سالم بن مبارك بن شافي.. سفير قطر الجديد في مصر؟
    من هو سالم بن مبارك بن شافي... سفير قطر الجديد في مصر؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك