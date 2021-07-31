تسجيل
19:26 GMT31 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    وحدات من الجيش السوري يدمر مخازن سلاح وغذاء لـ داعش على الحدود العراقية

    دراسة إسرائيلية: "داعش" الأكثر والأبرز عنفا بين الجماعات "الإرهابية"

    © Sputnik . Attia Al-Attia
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/18/1048200549_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_5b75d4cbfece3c0d8d1e38a8643829af.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202107311049718671-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B9%D9%86%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/

    كشفت دراسة إسرائيلية، هي الأولى من نوعها، اليوم السبت، العوامل النفسية لما زعمت أنها "جماعات ومنظمات إرهابية"، مثل "حزب الله" اللبناني، و"حماس"، و"داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول).

    ونشرت القناة العبرية الـ12، مساء اليوم السبت، نتائج دراسة إسرائيلية حديثة عن "الجماعات الإرهابية"، والعوامل النفسية للجماعات ككل، وليس لأفراد، وهو ما اعتبرته بمثابة حدث جديد، حيث لم يسبق أن نشر من قبل أي دراسة تناقش العوامل النفسية لما أسمتهم بـ"الجماعات الإرهابية".

    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، 14 مايو/ أيار 2019
    © Sputnik . Ekaterina Lyzlova
    أمريكا تصنف 12 من "داعش" و"حزب الله" كقادة إرهابيين

    فهم طبيعة المنظمات الإرهابية

    وأكدت القناة أن نتائج الدراسة الإسرائيلية، والتي جاءت تحت عنوان "إذا لم يتم القبض عليهم سيدمرون أنفسهم"، أنها ستساعد العالم الغربي على فهم طبيعة تلك الجماعات، وعلى أساسها يمكنها اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لمكافحة الإرهاب.

    واشترك في نشر الدراسة الكلية الأكاديمية "تل أبيب - يافا"، بالتعاون مع معهد سياسة مكافحة الإرهاب، وهي الدراسة التي تناقش سلوك التنظيمات أو الجماعات "الإرهابية"، مثل "حزب الله" اللبناني، وحركة "حماس"، وتنظيم "داعش"، على حد وصف القناة العبرية.

    وبحثت الدراسة مجالات تتعلق بعلم تلك المنظمات أو الجماعات وقدراتها، مثل الأمن والاقتصاد والاتصالات والإنترنت، وهي مجالات ناقشتها الدراسة، بدعوى فهم وإدراك وتحليل المنظمة الإرهابية كمجموعة، ومعرفة سيكولوجيتها، وبالتالي كيفية التعاطي معاه في المستقبل.

    خريطة الإرهاب العالمية

    وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن بداية العمل في الدراسة الإسرائيلية، جاء في العام 2014، مع انطلاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمعروفة باسم "الجرف الصامد"، وهو ما تزامن، تاريخيا، مع بدء سيطرة تنظيم "داعش" على خريطة الإرهاب العالمية. 

    وعزت الدراسة الإسرائيلية التي نشرت القناة العبرية نتائجها، بداية العمل فيها إلى انتشار تنظيم "داعش" في المنطقة، وتوغله، والهالة الإعلامية التي نالها وحظي بها، من بعد العام 2014، ما دعا إلى التفكير في عمل بحث يناقش السلوكيات والعوامل النفسية للتنظيم، بعد نشره لحالة خوف وهلع بين الكثيرين حول العالم.

    القوات العراقية تدمر خفايا لـداعش جنوبي محافظة كركوك العراق
    © Photo / Iraqi Security Cell
    مقتل 3 جنود عراقيين إثر هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي شرقي البلاد

    سمات التنظيمات الإرهابية

    وأوضحت القناة العبرية أن ظاهرة "داعش" دفعت بالباحثيين الإسرائيليين إلى البحث عن السمات الفريدة التي يتسم بها مقاتلو التنظيم، والسلوكيات التي يتصرفون بها مع الناس، وذلك على خلفية دراسة نفسية كاملة أو جماعية لتنظيم "داعش"، على سبيل المثال، ودراسة نفسية فردية قائمة على دراسة سلوك فرد في التنظيم، وهو ما ينطبق على بقية المنظمات الأخرى، من دراسة جماعية وفردية في وقت واحد، من حيث دراسة الشخصية والهوية والعلاقات الفردية والجماعية لعناصر وأفراد هذا التنظيم أو غيره.

    وناقشت الدراسة كل ما كتب عن تلك المنظمات أو الجماعات "الإرهابية" من خلال وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية، فضلا عن المنشورات الخاصة بتلك التنظيمات، وتحليل كمي ونوعي لعدد كلمات بعينها، مثل كلمة "قتل" أو "كافر"، والعمليات القتالية التي قام بها "داعش" وترتيبها الزمني داخل المدن والقرى، والسلوكيات والأفعال التي تصرف بها أفراد وعناصر التنظيم خلال تلك العمليات الإرهابية.

    المقارنة مع حزب الله وحماس

    ومن بين النتائج المهمة التي خرجت بها الدراسة، أن هناك اختلافات بينية بين تلك التنظيمات، حيث يعد تنظيم "داعش" هو "الأكثر والأبرز عنفا بين هذه المنظمات والجماعات "الإرهابية"، حيث يتعاطى مع الآخرين بشكل دموي وبطرق متطرفة، حيث لا يتسامح مع الآخرين، كما أنه يسير بنظرية "إذا لم يتم القبض عليهم، فسوف يدمرون أنفسهم"، أي يقومون بقتل كل من ينحرف عن المسار المرسوم لهذا التنظيم.

    وأكدت الدراسة الإسرائيلية المطولة أن "حزب الله" اللبناني وحركة "حماس" يستخدمان الأدوات والتحركات الدبلوماسية، ويمتثلا للقانون الدولي، ولا يستخدما العنف في تحركاتهما، كما أن "حماس" لديها حالة من النضج النفسي حيال التعاطي مع أي فعل إسرائيلي حيال قطاع غزة، مثل هجمات أو عمليات إسرائيلية عسكرية على القطاع.

    انظر أيضا:

    وزير الدفاع الأمريكي: "حزب الله" أحد التهديدات الرئيسية إلى جانب "داعش" والقاعدة
    زعيم "حزب الله": "داعش" هو صنيعة وتمويل السعودية
    أمريكا تصنف 12 من "داعش" و"حزب الله" كقادة إرهابيين
    بومبيو يرحب بقرار الباراغواي بتسمية "حزب الله"و"داعش" منظمات إرهابية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أتونا في هيفا أوا، ثاني أكبر جزيرة في جزر ماركيساس، بولينيزيا الفرنسية في 27 يوليو 2021
    موقف محرج لبوريس جونسون مع مظلته... أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    مع تخفيف قيود كورونا فيسبوك سيعاني من التعافي الاقتصادي العالمي
    مع تخفيف قيود كورونا "فيسبوك" سيعاني من التعافي الاقتصادي العالمي
    من هو سالم بن مبارك بن شافي.. سفير قطر الجديد في مصر؟
    من هو سالم بن مبارك بن شافي... سفير قطر الجديد في مصر؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك