حمدوك يبحث مع وزير الخارجية الجزائري الأوضاع في المنطقة

وصل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، على رأس وفد دبلوماسي كبير، اليوم السبت، إلى العاصمة السودانية، الخرطوم، وبحث مع الجانب السوداني عددا من القضايا الملحة.

واستقبل رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية، رمطان لعمامرة، والوفد المرافق، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، خالد عمر يوسف، ووزيرة الخارجية السودانية، ريم الصادق.

وبحسب وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا"، فقد بحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز العلاقات بين البلدين في عدة مجالات على رأسها التكامل في مجال الزراعة وتبادل الخبرات.

وتطرق اللقاء إلى مجموعة من القضايا الإقليمية والحلول الممكنة لها. حيث قدم الجانب الجزائري دعوة إلى رئيس مجلس الوزراء السوداني خلال اللقاء لزيارة الجزائر في "إطار تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وللتباحث في عدد من القضايا".

وبدوره، رحب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، بزيارة الوفد الجزائري، وثمن اهتمام الجزائر بالوضع في السودان والعلاقات الثنائية والإقليمية. كما جدد حمدوك تأكيده على أن "الجزائر دولة سباقة ومبادرة".

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة عن شكره لحكومة السودان على حرارة الاستقبال ونجاح الزيارة.