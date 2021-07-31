الأردن يغلق معبر "جابر نصيب" الحدودي مع سوريا بسبب التطورات الأمنية في درعا

قررت الحكومة الأردنية إغلاق معبر "جابر نصيب" الحدودي مع سوريا بسبب التطورات الميدانية التي تشهدها محافظة درعا.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فقد أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية الأردنية أنه:

"سيتم إغلاق معبر جابر الحدودي مؤقتا أمام حركة البضائع والركاب نتيجة لتطورات الأوضاع الأمنية في الجانب السوري".وأضاف المصدر، أنه سيصار إلى إعادة فتح المعبر حال توفر الظروف الملائمة لذلك.

ومنذ أيام، بدأت أرتال من القوى الأمنية مدعومة بوحدات ثقيلة من الجيش السوري بالوصول إلى محافظة درعا جنوبي سوريا، تمهيدا لإطلاق عملية محدودة وضبط الفلتان الأمني وعمليات الاغتيال المستمرة في هذه المحافظة المحاذية للحدود مع المملكة الأردنية، ومنطقة الجولان التي يحتلها الجيش الإسرائيلي.