عبير موسي تدعو الرئيس التونسي لتجفيف منابع تمويل جماعة الإخوان

بعثت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، برسالة إلى الرئيس قيس سعيد، تتضمن مجموعة من المطالب على رأسها تجفيف منابع تمويل جماعة "الإخوان المسلمين" في البلاد.

وقالت عبير موسي في الرسالة التي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، اليوم السبت: "نتوجه إليكم بهذه الرسالة في طلب اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة لحماية الأمن القومي".

وطالبت بالغلق الفوري لمقرات "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، في تونس، مشددة على ضرورة تعليق نشاطه والشروع في إجراءات حله نهائيا.

ودعت رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى تجفيف منابع "تمويل الأخطبوط الإخواني" في تونس من خلال إحالة ملفات التنظيمات الجمعياتية والسياسية إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

وحثت موسي الرئيس التونسي على تفعيل مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب الذي يجرم تمجيد التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية، ويحظر تأسيسها والانخراط فيها.

ودعت السياسية التونسية، الرئيس إلى التأكيد على ضرورة احترام القانون وعدم الانحراف بالإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة.

وأكدت على ضرورة توجيه رسالة طمأنة قوية للرأي العام تؤكد على أن القضاء التونسي مستقل ولن يتم توظيفه مجددا لصالح أي جهة.