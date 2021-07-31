الإرياني يهاجم "أنصار الله": لا يمكنهم التعايش مع الآخر

هاجم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، جماعة "أنصار الله" اليمنية، مؤكدا أنها غير قادرة على التعايش مع الآخر وأنه يجب على المجتمع الدولي أن يدرك هذا الأمر.

وكتب الإرياني، على "تويتر"، اليوم السبت، سلسلة تدوينات هاجم فيها ما وصفه بـ "جرائم القتل المروعية" التي يقول إن الجماعة قد ارتكبتها. واعتبر الإرياني أن "أنصار الله" تمارس ما وصفه بـ"الإرهاب" الذي يقول إنه لا يختلف عما تفعله تنظيمي "القاعدة" و"داعش" (الإرهابيان، المحظوران في روسيا وعدد من دول العالم).

١-تصاعد جرائم القتل المروعة التي ارتكبتها عناصر مليشيا الحوثي المنخرطة فيما يسمى دورات ثقافية والعائدة من الجبهات بحق آبائهم وأمهاتهم وزوجاتهم وإخوانهم واقاربهم مؤخرا، مؤشر خطير يعكس مدى همجيتها ووحشيتها ودمويتها، وارهابها الذي لا يختلف عن القاعدة وداعش#الحوثيون_يقتلون_أهاليهم — معمر الإرياني (@ERYANIM) July 31, 2021 وقال الإرياني: "عشرات الآلاف من عناصر مليشيا الحوثي يتعرضون لعمليات "غسل الأدمغة" فيما يسمى "دورات ثقافية"، مشيرا إلى أنها "تساهم في تعبئتهم بالأفكار المتطرفة المستوردة من إيران". وتابع وزير الإعلام اليمني: "الحوادث التي تتداولها وسائل الإعلام من جرائم قتل، لا تعبر عن العدد الحقيقي للظاهرة وإعداد الضحايا". واستطرد: "المجتمع الدولي مطالب بإدراك حقيقة مليشيا الحوثي التي لا يمكن ان تتعايش مع الآخر".