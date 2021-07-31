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    مواطنون يرتدون كمامات طبية كجزء من اجراءات وقائية مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، وهم يقفون على بعد مسافة آمنة وفق معايير منظمة الصحة العالمية، في طوابير في أحد البنوك في مصراتة، ليبيا 22 مارس / آذار 2020

    ليبيا... تزويد مركز مصراتة بمصنع أكسجين بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا

    © REUTERS / Ayman Al-Sahili
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    أعلنت وزارة الصحة الليبية تزويد المركز الطبي في مدينة مصراتة بمصنع أكسجين بسعة 50 ألف متر مكعب، لرفع الجاهزية بالمدينة التي تشهد أعلى إصابات بفيروس كورونا.

    بنغازي- سبوتنيك. جاء هذا في تصريح خاص من رئيسة إدارة الإعلام في وزارة الصحة الليبية بحكومة الوحدة، أسماء محمد الشكيوي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت.

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    وقالت الشكيوي إن: "وزارة الصحة الليبية قامت بتزويد مركز مصراته الطبي بمصنع أكسجين بالتنسيق المباشر بين حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الصحة".

    وأشارت إلى أنه "تم تزويد مركز مصراتة الطبي بمصنع لغاز الأكسجين بسعة 50.000 متر مكعب في اليوم".

    وأضافت أن "هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وزارة الصحة العاجلة للرفع من الجهوزية القصوى لمراكز العزل لمجابهة جائحة فيروس كورونا".

    وأعلنت بلدية مصراتة في وقت سابق عن حل كافة المختنقات والعراقيل التي تواجه مراكز العزل داخل المدينة تفاديا لأي نقص في مخزون الأكسجين.

    وقالت بلدية مصراتة في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه "في إطار سعي المجلس البلدي لحل كافة المختنقات والعراقيل التي تواجه مراكز العزل داخل نطاق البلدية، وتفاديا لأي نقص في مخزون الأكسجين الطبي، اتخذ المجلس البلدي...عددا من الخطوات الاستباقية للحفاظ على مستوى الأوكسجين الطبي داخل مراكز العزل، من خلال مخاطبة الشركة الليبية للحديد والصلب، واستجلاب خزان سعة 1000 لتر من الأوكسجين الطبي السائل".

    وتشهد ليبيا ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل متسارع، وتحاول السلطات الليبية تحفيز المواطنين للتوجه لمراكز التطعيم لأخذ جرعات اللقاح المضاد للفيروس.

    وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، تسجيل 2914 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الإصابات في ليبيا 249114 إصابة، توفي من بينهم 3509 شخصا، فيما شفي 190978.

    وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قد ذكر في بيان اليوم، أن عدد المحصنين بلقاح فيروس كورونا في البلاد بلغ 600 ألف شخص، مؤكدا اعتزام السلطات اتخاذ إجراءات صارمة لفرض أخذ اللقاح على المواطنين.

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