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    الجيش اليمني

    الجيش اليمني يسيطر على موقع استراتيجي جنوبي مأرب

    © AFP 2021 / ABDULLAH AL-QADRY
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    سيطر الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم السبت، على مرتفع مهم خلال المعارك المستمرة مع جماعة "أنصار الله" للشهر السادس تواليا، في محافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن.

    القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" إن الجيش اليمني نفذ، بإسناد من قبليين موالين له، هجوماً مضاداً على مقاتلي "أنصار الله" في ميمنة جبهة بَقثة بمديرية رَحبة جنوب مأرب، دارت على أثره معارك سيطر خلالها على جبل الأبزخ الاستراتيجي.

    © Sputnik . Vitaliy Ankov
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    وأضاف أن المعارك، التي شن فيها التحالف العربي غارات جوية على مواقع وتحركات لـ "أنصار الله"، أسفرت عن سقوط نحو 9 قتلى و22 جريحاً من الجانبين.

    في سياق متصل، ذكرت وزارة الدفاع اليمنية، عبر موقعها "26 سبتمبر"، أن قوات الجيش استدرجت مجموعة من مسلحي "أنصار الله" كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع في جبهة المَشْجَح غرب مأرب، إلى كمين محكم واستهدفتها، موقعة قتلى وجرحى في صفوف الجماعة.

    وأشار إلى تنفيذ طيران التحالف غارات على مواقع متفرقة لـ "أنصار الله" في الأطراف الجنوبية من محافظة مأرب، ألحقت بالجماعة خسائر في الأرواح والعتاد.

    في المقابل، قالت "أنصار الله" عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، إن التحالف العربي نفذ 7 غارات جوية على مديريات رَحبة وجبل مُراد وصِرواح جنوب وغرب مأرب.

    وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" بمقتل رئيس أركان اللواء 143 مشاة في الجيش اليمني العميد عباد أحمد الحليسي المرادي، وعدد من مرافقيه، في معارك مع مسلحي "أنصار الله" في جبهة مُراد جنوب مأرب.

    ومنتصف الشهر الجاري، تمكن الجيش اليمني من السيطرة على مركز مديرية رَحبة وواديي معين وبقثة ووادي مظراة ومواقع رحوم وعلفاء والأوشال جنوب مأرب، بعد قتال عنيف مع جماعة "أنصار الله" أسفر عن مقتل وإصابة 43 شخصاً من الجانبين.

    وتشهد محافظة مأرب الغنية بالنفط منذ مطلع فبراير/ شباط الماضي، معارك محتدمة بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، إثر إطلاق الأخيرة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية، وتمثل السيطرة عليها أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، علاوة على كونها آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا شمالي البلاد.

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