المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات يقدم نصيحة للغنوشي

علق المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، على تصريحات اتهم فيها رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الإمارات بالوقوف خلف الأحداث التي شهدتها بلاده.

وقال قرقاش في تغريدة بحسابه على موقع "تويتر" مساء اليوم السبت: "لم استغرب حوار السيد راشد الغنوشي مع صحيفة التايمز اللندنية واتهاماته الموجهة للإمارات".

وأضاف: "تعودنا الزج باسم الامارات من قبل هذه الجهات لتبرير قصور محلي وهيكلي، ونصيحتي أن تكون قراءته داخلية لأحداث بلاده فستكون بالتأكيد أدق ولعلها أنفع".

لم استغرب حوار السيد راشد الغنوشي مع صحيفة التايمز اللندنية واتهاماته الموجهة للامارات، فقد تعودنا الزج باسم الامارات من قبل هذه الجهات لتبرير قصور محلي وهيكلي، ونصيحتي أن تكون قراءته داخلية لاحداث بلاده فستكون بالتأكيد أدق ولعلها أنفع. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 31, 2021

وفي وقت سابق اليوم، اتهم الغنوشي الإمارات، "بدعم استيلاء الرئيس سعيد على السلطة، من خلال تعليق عمل البرلمان وتشديد قبضته على البلاد أكثر".

وقال الغنوشي (80 عاما)، وهو زعيم أكبر فصيل في البرلمان، ممثلا في حركة "النهضة" لصحيفة "ذا تايمز" إن "الإمارات مصممة على "إنهاء الربيع العربي"، في إشارة للانتفاضات التي بدأت مع الإطاحة بنظام بن علي في تونس عام 2011.

وتابع الغنوشي إن "الإمارات تعتبر الإسلاميين الديمقراطيين تهديدا لسلطتها"، مضيفا "لقد أخذت على عاتقها فكرة أن الربيع العربي ولد في تونس ويجب أن يموت في تونس".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أعلن يوم الأحد الماضي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة جميع نوابه، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.