ناشط بيئي يحذر من خلل يكلف العراق ثمنا باهظا ويقترح حلا لكارثة مائية

حذر الناشط البيئي العراقي البارز، أحمد صالح نعمة، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، من مشروع بناء سد بكلفة 3 مليار دولار أمريكي رغم عدم الحاجة إليه، مقدما مقترحا لتشييده في أقصى الجنوب، لحل مشكلة بيئية تهدر كميات كبيرة من المياه العذبة.

ويقول نعمة : "خلل كبير جدا أن يباشر العراق بناء سد مكحول بين محافظة صلاح الدين وكركوك شمالي البلاد، وهو يكلف 3 مليار دولار ولا يخزن سوى 3 مليار متر مكعب خزن مائي".

وأوضح، أن "3 مليار متر مكعب مخزون مياه بالنسبة لسعة الخزن العراقية التي تصل إلى 150 مليار متر مكعب رقم بسيط جدا فلا يعقل أن ننفق على تشييد سد 3 مليار كي نخزن 3 مليار مكعب من الماء بينما السعة التخزينية لم نصل إليها".

ويرى نعمة، أن العراق لا يحتاج إلى خزانات مياه بل إلى واردات مياه من دول الجوار وهي: تركيا وسوريا وإيران، أو من الأمطار لحل مشكلة الجفاف الذي تعاني منه الأهوار الوسطى في ميسان ونهري دجلة والفرات.

وأكد الناشط البيئي في مقترح له، أن 3 مليار دولار ممكن أن تحل مشكلة السد في البصرة أقصى جنوب البلاد لحل مشكلة ضياع وهدر المياه من نهر دجلة التي تذهب فقط لصد اللسان الملحي لعدم وجود سد في المحافظة.

وتشهد البصرة ارتفاعا كبيرا بنسبة الأملاح في شط العرب الواقع في ناحية السيبة ويمتد إلى قضاء أبو الخصيب، ما أسفر ع نزوح مئات العائلات من القرى الواقعة في جنوب المحافظة باتجاه شمالها بسبب صعود اللسان الملحي.