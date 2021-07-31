لبنان يتهم الجيش الإسرائيلي بسرقة 100 رأس ماعز.. الثانية خلال أسبوع واحد

أكدت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، استيلاء الجيش الإسرائيلي على 100 رأس ماعز في بلدة شبعا بالجنوب اللبناني.

وذكرت الوكالة الوطنية للأنباء، مساء اليوم السبت، أن دورية راجلة تابعة للجيش الإسرائيلي خطفت 100 رأس ماعز تعود إلى أحد الرعاة في بلدة شبعا، التابعة لقضاء حاصبيا.

سبق أن اتهمت وسائل إعلام لبنانية رسمية، الأحد الماضي، الجيش الإسرائيلي بسرقة 500 رأس ماعز من الأراضي اللبنانية حيث اقتادها إلى داخل إسرائيل.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن "قوة إسرائيلية معادية سرقت 500 رأس ماعز واقتادتها إلى داخل الأراضي المحتلة، بعد إطلاق النار فوق رأس أحد رعاتها، غرب موقع السماقة، في خراج بلدة كفر شوبا بقضاء حاصبيا".

وكان لبنان قد طلب، الخميس قبل الماضي، من مندوبه لدى الأمم المتحدة إعلام الأمانة العامة للمنظمة باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.

يأتي ذلك بعدما شهدت المناطق الحدودية جنوب لبنان، الأسبوعين الماضيين، قصفا متبادلا، إذ قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي مواقع جنوبي لبنان، وذلك ردا على إطلاق قذيفتين باتجاه مواقع إسرائيلية، فيما دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، الطرفين، إلى تجنب التصعيد.