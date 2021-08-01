صفقة أمنية في مطار بيروت ليلا بين سوريا وإحدى الدول الأوروبية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم أمس السبت، عن حصول صفقة أمنية في مطار بيروت الدولي بإشراف السلطات اللبنانية لتسليم عائلات المقاتلين الألبان ونقلهم إلى بلدهم.

وذكرت وكالة "النشرة" أن العائلات الألبانية وصلت إلى مطار بيروت (رفيق الحريري الدولي) خلال منتصف الليل لنقلهم إلى بلادهم بإشراف الأمن العام اللبناني.

وبهذا الصدد، قال المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، في كلمة مقتضبة من صالون الشرف في المطار: "ما يحصل اليوم هو استكمال لعملية سابقة، والأهم بالنسبة إلينا هو حرية الانسان".

وكانت كلمة لرئيس وزراء ألبانيا الذي قال: "هذه الخطوة توضع في إطار الإنسانية، ولا يزال هناك العديد أيضاً من العائلات الألبانية وسنعمل على استعادتها".

وأعرب عن شكره للمدير العام للأمن العام "وكل الذين ساهموا في مساعدة ألبانيا في هذه الخطوة".