أمير قطر يتصل بالبطل الأولمبي القطري

أعرب البطل الأولمبي القطري، فارس إبراهيم حسونة، عن سعادته باتصال، تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، بعد تحقيقه الميدالية الذهبية.

ونقلت صحيفة الشرق، صباح اليوم الأحد، عن فارس إبراهيم "مصري الأصل"، أن اتصال أمير قطر يمثل وسام شرف، ودافعا لتحقيق المزيد من الإنجازات في كل البطولات المقبلة، كما أنه يمثل رافعة قوية لرفع علم قطر في المحافل الدولية.

وأكد فارس إبراهيم أن الحصول على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 يعد نجاحا تاريخيا بالنسبة له، خاصة وأنها أول ميدالية ذهبية في تاريخ المشاركات القطرية.

نبارك للبطل فارس إبراهيم بالفوز بالميدالية الذهبية.. فخورين فيك https://t.co/jVZI0m2SNE — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) July 31, 2021

وهنأ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، مواطنه فارس إبراهيم حسونة، بفوزه بأول ميدالية أولمبية ذهبية في تاريخ البلاد، أمس السبت.

ونشر أمير قطر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء السبت، هنأ فيها البطل فارس إبراهيم، بعد فوزه بالميدالية الذهبية، في منافسات رفع الأثقال، قائلا له "فخورين فيك".

وحاز حسونة الميدالية، عقب فوزه في منافسات رفع الأثقال لوزن 96 كغ في أولمبياد طوكيو 2020.

ضمن دورة ألعاب #أولمبياد_طوكيو.. الرباع فارس حسونة يمنح #قطر أول ذهبية في تاريخ مشاركاتها بالأولمبياد بفوزه في منافسات وزن 96 كيلو غرام في رياضة رفع الأثقال. pic.twitter.com/rM3kuv54yQ — بوينت (@Thepointkw) July 31, 2021

ويشار إلى أن حسونة أمضى عامين في التدريب من أجل منافسات أولمبياد طوكيو 2020، وكان آخرها معسكر تدريبي في جورجيا بأمريكا، حيث يتدرب لمدة 6 ساعات يوميا داخل المعسكر، تحت إشراف والده ومدربه، بطل المنتخب المصري السابق في رفع الأثقال، إبراهيم حسونة.

وتقام الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو في الفترة من 23 يوليو/تموز الجاري إلى 8 أغسطس/آب المقبل، وكان من المقرر إقامتها في العام الماضي، لكن بسبب جائحة فيروس كورونا، كان لا بد من تأجيلها لمدة عام، وستقام معظم المسابقات دون جمهور على الإطلاق، بسبب تردي الوضع الوبائي في اليابان.