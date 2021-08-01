مفوضة الانتخابات العراقية: ورقة الاقتراع في مرحلة التنفيذ الأخيرة

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، أن ورقة الاقتراع في مرحلة التنفيذ الأخيرة من عملية الطباعة.

جاء هذا في بيان صادر عن المفوضية العليا، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأكد البيان أن يوم العاشر من شهر ديسمبر/ تشرين الأول المقبل سيكون موعدا مؤكدا لإجراء الانتخابات.

وذكرت المفوضية أن شهر أغسطس/ آب الحالي سيشهد موعدا لعملية توزيع بطاقات الناخبين البايومترية.

ودعت كافة الناخبين إلى التوجه إلى مراكز التسجيل القريبة من محل إقامتهم؛ من أجل تسلم البطاقات البايومترية بداية من 5 أغسطس.

وأوضح البيان أن المفوضية تحرص على الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة في الجدول العملياتي لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

وذكر البيان أنه تجري عملية طباعة لبوسترات تعريفية للتصويت العام ودليل إرشادي للتصويت الخاص.

وتحتوي البوسترات على بيانات ورقة الاقتراع التي تضم جميع المرشحين المصدق على أسمائهم وأرقامهم الانتخابية التسلسلية والشعار أو الصورة الخاصّة بهم.