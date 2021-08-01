نقابي لبناني: المصرف المركزي يبلغ عن عجزه فتح إعتمادات مالية جديدة متعلقة بالوقود

أعلن عضو نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان، ​جورج البراكس​، أن المصرف المركزي أبلغ جميع السلطات عدم إستطاعته فتح اعتمادات مالية جديدة.

وقال البراكس خلال حديث تلفزيوني "ننتظر أن يترجم إتفاق الفيول مع ​العراق​ على أرض الواقع، وإلا قد نكون أمام كارثة كبيرة".

وأضاف البراكس قائلا "المنصة لتقديم ​المحروقات​ المدعومة على سعر 14 ألف ليرة لبنانية لم يتم التداول بها وغير صحيحة، ولكن الفكرة متداولة".

ولفت عضو نقابة أصحاب محطات الوقود إلى أن "مصرف لبنان أبلغ السلطات السياسية أنه فتح اعتمادات مالية، ولكن لن يكون لديه القدرة على فتح اعتمادات جديدة".

والشهر الماضي، أعلنت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن رئيسها، حسان دياب، تبلغ رسميا من العراق بمضاعفة كمية النفط المقررة للبنان من 500 ألف طن إلى مليون طن سنويا.

وكانت وزارة النفط العراقية، أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن الاتفاق على تزويد لبنان بالوقود لتوليد الطاقة خلال العام الحالي وفق أسعار النشرة العالمية.