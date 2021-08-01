تغريدة لإعلامي لبناني تحذر من الأيام القادمة "الله يستر لبنان"

كشف إعلامي لبناني، صباح اليوم الأحد، أن الوضع العام في لبنان ذاهب إلى المزيد من التعقيد، محذرا من التصعيد الأمني في الأيام المقبلة.

وكتب ناشر موقع "ليبانون فايلز"، ربيع الهبر، على حسابه الخاص على منصة "تويتر" تغريدة جاء فيها: "الأوضاع لا توحي بالخير تشكيل الحكومة في مأزق، إلى المربع الأول در الكهرباء في مأزق".

الأوضاع لا توحي بالخير

تشكيل الحكومة في مأزق، إلى المربع الأول در

الكهرباء في مأزق

في ذكرى 4 آب المشؤوم لا شيء قضائياً تحقق

الليرة إلى تراجع، الدولار أقوى، نقديا نحن في مأزق

نفطياً إلى تراجع والأزمة إلى تصعيد أكثر



الله يستر لبنان pic.twitter.com/sODyqlE4W4 — Rabih Haber (@RabihHaber) August 1, 2021

وأضاف الهبر قائلا: "في ذكرى 4 آب المشؤوم لا شيء قضائياً تحقق الليرة إلى تراجع، الدولار أقوى، نقديا نحن في مأزق نفطياً إلى تراجع والأزمة إلى تصعيد أكثر.. الله يستر لبنان".

وكان ميقاتي قد بدأ مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية مع الرئيس ميشال عون، حيث وصل ظهر اليوم إلى قصر بعبدا للقاء عون.

يشار إلى أن ميقاتي كان قد أعرب أمس عن أمله في تشكيل حكومة في "المستقبل القريب"، مؤكدا أن معظم مقترحاته كانت محل قبول عند الرئيس عون، قائلا: "إن شاء الله نستطيع أن نصل إلى حكومة في القريب".

​وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد استدعى نجيب ميقاتي الاثنين 26 يولو/ تموز الجاري، لتكليفه رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة بعد فوزه بأغلبية أصوات نواب البرلمان، حسب ما نشرته الرئاسة اللبنانية على حسابها الرسمي بموقع تويتر.