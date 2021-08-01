هل استخدمت الحكومة المصرية لقاحات تجريبية لتطعيم المواطنين ضد كورونا؟

انتشرت مؤخرا على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم استخدام لقاحات تجريبية في مصر لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.

ووفقا لبيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، فقد نفت وزارة الصحة المصرية تلك الأنباء.

"لا صحة لاستخدام لقاحات تجريبية لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا"، موضحة أن "كافة لقاحات فيروس كورونا المستخدمة لتطعيم المواطنين في مصر حاصلة على الموافقة بالاستخدام من منظمة الصحة العالمية".

وأكدت أن هذه اللقاحات "تخضع لعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقاً للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من جودتها وفاعليتها".

كما طالبت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.