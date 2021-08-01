خبير يوضح كيف ستتجاوب الجزائر مع تصريحات ملك المغرب الأخيرة

قال المحلل السياسي الجزائري، العربي زواق، إن تصريحات الملك المغربي خطوة حكيمة، لكن بالنظر للخلافات بين البلدين فإنه يمكن النظر إليها على أنها خطوة للتهدئة، لن يعقبها نقلة نوعية مثل فتح الحدود، بحسب قوله.

الخلاف بين البلدين رغم ذلك لن يصل للصدام لأنه خلاف سياسي إيديولوجي إعلامي ليس أكثر، مشيرا إلى أن تجاوب الجزائر مع هذه الدعوة الملكية ستكون في أضيق الحدود، لكنها لن تقابل بالرفض.

وأضاف زواق في حديثه لـ" راديو سبوتنيك "، أن

وأوضح زواق أنه ليس هناك حل في الأفق واضح بالنظر إلى مشكلة الصحراء الغربية، لأن موقف الطرفين من الأزمة في منتهى التطرف، مما يجعل إمكانية الحل غير واردة في المدى المنظور.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى العمل سويا على "تطوير العلاقات الأخوية"، مؤكدا أن الوضع الحالي للعلاقات مع الجزائر "ليس في مصلحة شعبي البلدين، كما أنه غير مقبول من طرف العديد من الدول".

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه الملك المغربي، بمناسبة "عيد العرش" الذي يصادف الذكرى الـ 22 لتربعه على عرش البلاد، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

يشار إلى أن العلاقات المغربية الجزائرية تشهد توترات من حين لآخر بسبب بعض المواقف المتعارضة، خاصة الخلاف حول مغربية الصحراء الغربية، وموقف الحكومة الجزائرية من جبهة البوليساريو.