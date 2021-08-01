الجيش المصري ينفذ عملية عسكرية ويقضي على 89 إرهابيا

تمكن الجيش المصري من قتل 89 عنصرا متشددا بعد عملية عسكرية في شمال سيناء.

وبحسب ما ذكرته "العربية"، فقد أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية في بيان لها أنه:

"في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة لملاحقة ودحر العناصر الإرهابية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وخلال الفترة السابقة نجح أبطال القوات المسلحة في توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية، وتنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل 89 فردا تكفيريا شديد الخطورة بمناطق العمليات بشمال سيناء".

ولفت البيان إلى أنه بسبب العمليات القتالية في مناطق الاشتباك سقط 8 عناصر من القوات المسلحة المصرية بين قتيل وجريح.

وأردف البيان: "تم ضبط 73 بندقية آلية و140 خزنة و5606 طلقات متعددة الأعيرة، و34 جهازا لاسلكيا وطائرة درون مجهزة بكاميرا للتصوير وجهاز رؤية ليلية، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول وعدد من الهواتف المحمولة ومجموعة من المبالغ المالية".

وأشار إلى أنه تم "اكتشاف وتدمير 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية و4 أحزمة ناسفة، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير 59 دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية".

كما تم تدمير 52 عربة تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية.

على محور آخر استطاعت قوات حرس الحدود وبالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين، اكتشاف وتدمير 13 فتحة نفق تستخدمها العناصر الإرهابية في التسلل لشمال سيناء، وفق البيان.