مواطن عراقي يطلق مشروعا خيريا متنقلا لمساعدة الفقراء... صور

"استوقفني إذا كنت محتاجا" بهذه العبارة يجوب المواطن العراقي علاء هاشم عبد، بسيارته شوارع محافظة بابل وسط العراق.

وأطلق هاشم مشروعه الخيري تحت عنوان "أهل الخير والرحمة"، من خلال "المصرف الخيري الجوال لمساعدة الفقراء والأيتام"، كما يسميه، حيث يقوم بجمع التبرعات وتوزيعها على المحتاجين. وفقا لشبكة "رووداو".

"استوقفني إذا كنت محتاج" عبارة كتبها العراقي علاء هاشم عبد، من #بابل على سيارته، معلناً إطلاق مشروع خيري تحت عنوان "أهل الخير والرحمة"، من خلال "المصرف الخيري الجوال لمساعدة الفقراء والأيتام"، كما يسميه، حيث يقوم بجمع التبرعات وتوزيعها على المحتاجين pic.twitter.com/PvJEXiBdbo — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) August 1, 2021

ويعيش العراق وضعا صعبا مع استمرار الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت للمرة الأولى في بغداد ومدن الجنوب، للمطالبة بمكافحة الفساد والبطالة وتغيير الطبقة السياسية التي تحتكر الحكم منذ 17 عاما.