العثور على قذيفتين من مخلفات حرب 67 في القدس الشرقية... صور

عثرت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، على قذيفتين من مخلفات حرب يونيو/حزيران 1967 في مدينة القدس الشرقية، تعودان على الأرجح للجيش الأردني.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: " تم العثور صباح اليوم (الأحد) على قذيفتي "بازوكا" خلال أعمال البنية التحتية للقطار الخفيف الجاري تنفيذه في تل الذخيرة في القدس".

وأوضحت القناة أن القذائف التي صنعت في الولايات المتحدة عام 1956، استخدمها الجيش الأردني على ما يبدو في حرب الأيام الستة (يونيو/تموز) 1967.

وقالت إن خبراء المفرقعات نقلوا القذيفتين بحذر إلى مكان آخر حيث تم تفجيرهما بطريقة خاضعة للرقابة.

שני פגזי "בזוקה" שיוצרו בדצמבר 1956 אותרו במסגרת עבודות תשתית בגבעת התחמושת בירושלים. במשטרה מעריכים כי הפגזים היו בשימוש הצבא הירדני בקרבות שהיו במקום במלחמת ששת הימים. חבלני המשטרה השמידו את הפגזים באופן מבוקר@VeredPelman @SuleimanMas1

(צילום: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/AmgYUUCdxk — כאן חדשות (@kann_news) August 1, 2021

وشهدت منطقة تل الذخيرة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، معركة حامية الوطيس بين الجيشين الأردني والإسرائيلي في حرب عام 67.

وقتل في معركة تل الذخيرة 97 مقاتلا أردنيا من أصل 101، إضافة إلى 21 إسرائيليا.

وأدت حرب 1967 إلى فصل الضفة الغربيّة بما في ذلك القدس الشرقية عن السيادة الأردنيّة، وقبول العرب منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 بمبدأ "الأرض مقابل السلام"، الذي ينص على العودة لما قبل حدود الحرب لقاء اعتراف العرب بإسرائيل.