مواطنون يستقبلون الرئيس التونسي بالهتافات وسط العاصمة

استقبل مواطنون تونسيون الرئيس قيس سعيد، بترحاب شديد، وذلك عند وصوله إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية.

وقالت قناة العربية السعودية، إنها رصدت استماع سعيد إلى شكاوى المواطنين الهاتفين باسمه وتأييده.

#تونس : الرئيس التونسي يصل إلى شارع الحبيب بورقيبة في جولة مفاجئة #العربية pic.twitter.com/RjLh00atyx — العربية (@AlArabiya) August 1, 2021

وكان الرئيس التونسي قد أعلن، يوم الأحد الماضي، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، فيما حاول رئيس البرلمان راشد الغنوشي، دخول البرلمان في يوم الاثنين، إلا أن عناصر الأمن منعوه من ذلك.

واقتحم محتجون تونسيون، مقرات لحركة "النهضة" في 3 محافظات، إذ شهدت عدد من المدن وقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي، كما اقتحم المحتجون في محافظة توزر مقر الحركة وحرقوا محتوياته بالتزامن مع اقتحام مقرات الحركة في محافظتي القيروان وسيدي بوزيد.