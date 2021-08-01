أمير قطر يهنئ معتز برشم لحصوله على الذهبية الثانية لبلاده

هنأ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لاعب الوثب العالي معتز برشم على تحقيقه ثاني ميدالية ذهبية لقطر في أولمبياد طوكيو 2020.

وغرد الأمير تميم عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا: "تهانينا لبطلنا معتز برشم ولقطر بهذا الفوز، أنت نموذج للجد والمثابرة للشباب القطري".

وحقق البطل القطري معتز برشم إنجازا تاريخيا ومنح بلاده الميدالية الذهبية في مسابقة الوثب العالي ضمن ألعاب القوى في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

تهانينا لبطلنا #معتز_برشم ولقطر بهذا الفوز. أنت نموذج للجد والمثابرة للشباب القطري. pic.twitter.com/dAyJ3XgUKY — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) August 1, 2021

وبدأ برشم طريقه لنيل الذهبية بمحاولة أولى قفز فيها 2.27 م، ثم كانت القفزة الثانية الرائعة بارتفاع 2.30 م، وهي القفزة التي جعلته يتصدر المنافسات منذ البداية.

ثم تجاوز ارتفاع 2.33 من المحاولة الأولى، ثم استمر التألق القطري مع تجاوز قفزة 2.35 من المحاولة الأولى بنجاح مبهر، قبل أن ينجح في قفز 2.37، فاستمر في ريادته للترتيب العام للمتنافسين.

وشهدت محاولة قفز 2.39 م قمة الإثارة حيث فشل جميع المتسابقين في تخطي هذا الارتفاع فذهبت الذهبية إلى معتز برشم ودولة قطر في لقطة تاريخية.

وتأتي تهنئة أمير قطر للبطل برشم بعد ساعات من تهنئة مماثلة وجهها هاتفيا للبطل الأولمبي القطري، فارس إبراهيم حسونة، صاحب أول ميدالية ذهبية لقطر في الأولمبياد في رفع الأثقال.

ونقلت صحيفة الشرق، صباح اليوم الأحد، عن فارس إبراهيم "مصري الأصل"، أن اتصال أمير قطر يمثل وسام شرف، ودافعا لتحقيق المزيد من الإنجازات في كل البطولات المقبلة، كما أنه يمثل رافعة قوية لرفع علم قطر في المحافل الدولية.

وأكد فارس إبراهيم أن الحصول على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 يعد نجاحا تاريخيا بالنسبة له، خاصة وأنها أول ميدالية ذهبية في تاريخ المشاركات القطرية.