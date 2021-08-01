المجلس الرئاسي الليبي يستعد لإجراء تغييرات في مناصب عليا في الدولة

يعتزم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إجراء تغييرات جذرية في عدد من المناصب العليا بالدولة.

ووفقا لما أوردته "العربية" فإن المنفي يتجه لتغيير عدد من السفراء في الخارج ممن تجاوزت مدة عملهم المدة القانونية.

وأفادت مصادر مطلعة أن المنفي سيطالب رئيس الحكومة بوضع حل لأزمة الكهرباء المستمرة أو إقالة وتغيير مجلس إدارة الشركة، كذلك سيطالب بضرورة العمل على إجراء الإصلاحات المطلوبة والضرورية بكافة المناطق الليبية.

وأكد المجلس الرئاسي الليبي أن فتح الطريق الساحلي له أثر إيجابي على الحياة الليبية، كما سيساعد على إجراء الانتخابات المقبلة.

وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، قد أعلنت الجمعة، إعادة فتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها، وذلك بعد أكثر من عامين على إغلاقه.

وأشارت إلى البدء في الإجراءات التحضيرية "لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة التراب الليبي"، كما دعت "كافة الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومؤتمري برلين 1 و2".