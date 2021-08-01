اندلاع اشتباك مسلح في خلدة اللبنانية والجيش يتدخل... فيديو

اندلع اشتباك مسلح، اليوم الأحد، في منطقة خلدة اللبنانية وذلك أثناء تشييع جنازة ما استدعى تدخل قوات الجيش.

وقال موقع "ليبانون ديبايت" "إن الاشتباكات المسلحة وقعت بعد توتر الأوضاع إثر إقدام شبان من عرب خلدة على إطلاق النار على موكب تشييع جثمان، القيادي بـ"حزب الله اللبناني"، علي شبلي، ما أشعل اشتباكات بين عرب خلدة والشبان المشاركين في التشييع".

توترٌ وإطلاق نار في خلدة بالتزامن مع تشييع المغدور علي شبلي pic.twitter.com/fudcs1RRhd — Lebanon Debate (@lebanondebate) August 1, 2021

وتدخلت قوة من الجيش اللبناني، لفض الاشتباكات، حيث هرعت إلى موقع الأحداث في منطقة خلدة، في محاولة لوقف إطلاق النار الذي استمر وبكثافة.

يذكر أن موكب المعزين في علي شبلي كان قد تعرض إلى إطلاق نيران في منطقة خلدة، وقالت قناة المنار اللبنانية، إن إطلاق النيران أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص دون تحديد الرقم بالضبط، كما عرضت القناة فى نشرتها الإخبارية جانبا من إطلاق النيران على الموكب.

فيما نقلت وكالة رويترز عن مصدر قالت إنه "رفيع" بحزب الله اللبناني، إن 3 أشخاص لقوا حتفهم جراء إطلاق النيران عليهم في كمين استهدف المعزين.

ويأتي مقتل الثلاثة بعد يوم واحد من مقتل عضو بحزب الله اللبناني، حيث كانت جنازته تشيع اليوم الأحد، جنوبي لبنان.