صافرات الإنذار تدوي غدا في 9 مستوطنات إسرائيلية قرب غزة

تدوي صافرات الإنذار، غدا الإثنين، في 9 مستوطنات إسرائيلية بالقرب من قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن ذلك يأتي في إطار إجراء فحوصات واختبارات لنظام الإنذار في تلك المستوطنات، موضحة أنه سيتم إطلاق الإنذارات بين الساعة 15:00 والساعة 19:00، بالتوقيت المحلي.

وتعمل منظومة الإنذار الإسرائيلية على إطلاق صافرات لدى إطلاق صواريخ أو قذائف من قطاع غزة تجاه المستوطنات لتنبيه سكانها بضرورة الاحتماء أو الذهاب إلى الملاجئ المحصنة.

وقالت القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي إنه في الساعة 15:00 ستدوي صافرات الإنذار في موشاف "بني نتسريم"، وفي الساعة 15:25 في موشاف "نافيه"، وفي الساعة 16:00 ستدوي الصافرات في مستوطنة "آفشالوم" و"سدي أبرهام" وفي الساعة 16:40 في مستوطنة "كيسوفيم" وفي 17:20 في "كفار ميمون".

وفي 18:00 ستدوي الصافرات في مستوطنة "زروعا"، بينما تدوي في كيبوتس (مزرعة تعاونية) "أور هنير" في الساعة 18:35، وأخيرا تدوي الصفارات في كيبوتس "إيرز" في الساعة 19:00.

وقالت القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي إنه حال تم تفعيل أجهزة الإنذار بشكل حقيقي (حال إطلاق صواريخ) خلال تلك الفترة، فسوف يتم إطلاق مزيد من صافرات الإنذار.

وخلال الفترة من 10 إلى 21 مايو/آيار الماضي أطلقت الفصائل الفلسطينية أكثر من 4 آلاف صاروخ على مدن ومستوطنات جنوب ووسط إسرائيل، في إطار جولة تصعيد اندلعت بين الجانبين وانتهت باتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية.