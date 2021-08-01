حريق هائل في مصر والشرطة تفرض طوقا أمنيا لمحاصرته

اندلع حريق هائل في مصر، اليوم الأحد، قرب أحد المحاور المرورية الرئيسية في العاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت بوابة "الأهرام" الإلكترونية أن تحريات الشرطة كشفت عن نشوب الحريق بمخلفات بالقرب من الطريق الدائري في منطقة إسطبل عنتر بحي مصر القديمة.

وطالت ألسنة اللهب الممتدة من الحريق معهدا أزهريا وعددا من المنازل، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق، بعد أن تم الدفع بـ 7 عربات إطفاء للسيطرة على الحريق، بحسب " صحيفة الوطن ".

جاء ذلك بعدما تم فرض طوق أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

واندلع حريق هائل، يوم الاثنين الماضي، في مصنع للمنسوجات بمدينة العاشر من رمضان، في محافظة الشرقية، شمال شرقي العاصمة المصرية، القاهرة.

وبحسب موقع "بوابة أخبار اليوم"، فقد التهمت نيران الحريق كميات كبيرة من المواد الخام والمنتج النهائي، ولكن لم تحدث خسائر في الأرواح، ولم يسفر الحريق عن إصابات، ويجري تقدير الخسائر المادية.

وتلقت مديرية أمن الشرقية، بلاغا يفيد باندلاع حريق في مصنع للمنسوجات في المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث حيث تمكنت من محاصرة النيران ومنع تمددها لباقي المصانع المجاورة.

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