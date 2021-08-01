الجيش اللبناني يؤكد أنه سيطلق باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات في خلدة

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، بأن وحداته ستقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات في خلدة، بعد اندلاع اشتباك مسلح أثناء تشييع جنازة.

وجاء في بيان الجيش اللبناني على "تويتر": وحدات الجيش المنتشرة في خلدة سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات في خلدة وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر".

وحدات #الجيش المنتشرة في #خلدة سوف تقوم باطلاق النار باتجاه اي مسلح يتواجد على الطرقات في #خلدة وباتجاه اي شخص يقدم على اطلاق النار من اي مكان آخر.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/Gms9AMfQ13 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 1, 2021

وقال موقع "ليبانون ديبايت" "إن الاشتباكات المسلحة وقعت بعد توتر الأوضاع إثر إقدام شبان من عرب خلدة على إطلاق النار على موكب تشييع جثمان، القيادي بـ"حزب الله اللبناني"، علي شبلي، ما أشعل اشتباكات بين عرب خلدة والشبان المشاركين في التشييع".

توترٌ وإطلاق نار في خلدة بالتزامن مع تشييع المغدور علي شبلي pic.twitter.com/fudcs1RRhd — Lebanon Debate (@lebanondebate) August 1, 2021

وتدخلت قوة من الجيش اللبناني، لفض الاشتباكات، حيث هرعت إلى موقع الأحداث في منطقة خلدة، في محاولة لوقف إطلاق النار الذي استمر وبكثافة.