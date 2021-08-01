السعودية تعتمد 11 جامعة مصرية لأول مرة منذ 18 عاما

أعلن وزير التعليم العالي، في مصر، اعتماد المملكة العربية السعودية 11 جامعة مصرية لأول مرة منذ 18 عاما، لفتحها للطلاب السعوديين لاستكمال الدراسات العليا في مصر.

واستقبل الوزير، اليوم الأحد، المستشار الثقافى السعودى بالقاهرة أحمد الفريح، لبحث آليات التعاون العلمي والتعليمي بين مصر والسعودية، بحسب موقع "أخبار اليوم".

ولفت الموقع إلى أن الوزير شكر المملكة على اعتماد 11 جامعة مصرية لأول مرة منذ 18 عاما لفتحها للطلاب السعوديين لاستكمال الدراسات العليا بمصر.

وأكد الوزير على "استعداد الوزارة لتقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات اللازمة للطلاب السعوديين الدارسين بالجامعات المصرية".

وأشاد الوزير بالدور المحورى والمهم للمستشار الثقافي السعودي فى دعم العلاقات بين مصر والسعودية فى مجال التعليم العالي.

ومن جانبه وجه المستشار الثقافى السعودى بالقاهرة أحمد الفريح، دعوة إلى الوزير لتكون مصر ضيف الشرف للمعرض الرسمي للتعليم العالي الذى تنظمه المملكة العربية السعودية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.