تونس... النهضة تبدي استعدادها لانتخابات مبكرة وتقدم 3 مطالب

أبدت حركة "النهضة" التونسية، مساء اليوم الأحد، استعدادها لتقديم "تنازلات" لعودة "المسار الديمقراطي" بما في ذلك الذهاب لانتخابات مبكرة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها النائب محمد القوماني، عضو المكتب التنفيذي للحركة لوكالة "الأناضول" التركية.

وأكد القوماني أن النهضة "جاهزة لتقديم التّنازلات الضّرورية لعودة المسار الدّيمقراطي إلى وضعه الطّبيعي في تونس".

إلا أنه اعتبر أن هناك 3 مطالب أساسية للحركة يجب تنفيذها للمضي قدما في حلحلة الأزمة.

وأشار إلى أن رفع تجميد عمل البرلمان هو المطلب الأول، مضيفا أن المطلب الثاني يتمثل في حصول الحكومة الجديدة التي من المقرر إعلانها على تزكية البرلمان، لافتا إلى أن النهضة لن تشارك فيها.

وحول المطلب الثالث قال القوماني، إن حركة النهضة "منفتحة على أي حوارٍ سياسي يفضي إلى تسويات تتعلق بإعداد البلاد لانتخابات مبكرة خلال فترة قصيرة، الحركة ستكون مرنة ومتفاعلة إيجابيًا مع أي حوار وطني".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أعلن يوم الأحد الماضي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة جميع نوابه، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.