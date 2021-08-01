الصحة العراقية: المستشفيات مهددة بفقدان السيطرة على أعداد المرضى

تحدثت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن تصاعد وصفته بالخطير لإصابات فيروس كورونا، داعية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهته.

ودعا مدير عام الصحة العراقية، رياض عبد الأمير، "الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع انتشار الفيروس، خاصة وأن عدد الاصابات وصل إلى مستويات خطرة جدا والمستشفيات مهددة بفقدان السيطرة على استيعاب عدد المرضى"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وانتقد المسؤول العراقي حقيقة أن "المجتمع لا يعي خطورة الوضع بالرغم من اعداد الاصابات والوفيات المتزايدة"، مشيرا إلى أن "توزيع اللقاحات على المحافظات يكون بحسب النسب السكانية، ويترك للمحافظة مهمة توزيعها على المراكز الصحية والمستشفيات".

وأوضح عبد الأمير أن قرار الوزارة بتمديد العمل في مراكز التلقيح جاء بسبب الازدحام وزيادة اقبال المواطنين على اللقاح، كما أن الوزارة أصدرت تعليمات للموظفين بالدوام أيام الجمعة والسبت والعطل الرسمية، الا أن التعليمات مرهونة بكميات اللقاح المتوفرة.

وشدد عبد الأمير على أهمية ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الوقائية، منوها بأنها تقي بنسبة 90 في المئة من خطورة الإصابة.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الجمعة الماضي، أن البلاد تواجه موجة وبائية أخطر من سابقاتها، داعيةً المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتلقي اللقاح.

ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر، قوله إن "العراق يواجه جائحة خطيرة وموجة وبائية ثالثة أخطر من سابقاتها".