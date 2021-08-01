قبائل ليبية تعلن اصطفافها خلف سيف الإسلام القذافي وترفض "الخطوط الحمراء"

أعلن المجلس الاجتماعي لقبائل الحزام الأخضر في ليبيا، اليوم الأحد، موقفه من ظهور نجل الرئيس الليبي الراحل، سيف الإسلام القذافي، في مقابلة صحفية قبل أيام.

أصدر المجلس الاجتماعي لقبائل "الحزام الأخضر" في ليبيا بيانا، اليوم، رحب من خلاله بأول ظهور لنجل الرئيس الراحل، سيف الإسلام القذافي.

وكانت مراسل "نيويورك تاميز" قد أجرى لقاء مع سيف الإسلامي القذافي بعد سنوات من الغياب عن الساحة السياسية التي تعصف ببلاده منذ رحيل والده الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.

وقال مجلس قبائل الحزام الأخضر الممتد من زليتن شرقا مرورا بالخمس وقصر خيار والقره بوللي غربا، في بيانه الذي نقلته عدد من وسائل الإعلام العربية: "نهنئ ونبارك إصرارا وشرفا للشعب الليبي العظيم، خروج الدكتور سيف الإسلام القذافي لأول مرة مع الإعلام منذ عام 2011، في مؤتمر صحفي مع إحدى الصحف العالمية وإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل".

وبحسب موقع "فيتو"، وجه المجلس كلمات إلى نجل الرئيس الليبي ومحبيه، جاء فيها: "نقول للدكتور سيف الإسلام القذافي، وللعالم أن الشرفاء والأحرار الذين يحبون القائد الرمز، معمر القذافي في مناطق الحزام الأخضر معكم بأصواتهم في صناديق الاقتراع، من أجل بناء مشروع ليبيا الغد والخروج من هذا النفق المظلم".

وكان موقع "أخبار ليبيا"، قد نقل عن مجلس قبائل الحزام الأخضر في ليبيا تفويضه سيف الغسلام القذافي "لقيادة المصالحة الوطنية الشاملة وقيادة ليبيا إلى بر الأمان".

وأكد المجلس عدم اعترافه بـ"الخطوط الحمراء ولا بجلب المرتزقة من المستعمرين إلى ليبيا"، على حد وصفه.

وشدد المجلس على أن ليبيا هي "لحمة وطنية واحدة، وأن كرامة الشعب الليبي ثابتة بالقيم والمبادئ وليس بالكرامة المزعومة ولا بالوفاق ولا بأي مسمى آخر"، وفق ما جاء في البيان الذي نقلته عن قناة "ليبيا 24".