الكاظمي: لا وجود للقوت الأمريكية في العراق نهاية العام الحالي

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أنه لن يكون هناك وجود للقوات الأمريكية في العراق نهائيًا في نهاية العام الحالي.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، جاءت تصريحات الكاظمي خلال لقاء عقده مع عدد من رؤساء القوى والأحزاب الوطنية العراقية، في القصـر الحكومي ببغداد بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، وبحضور رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

واستعرض الكاظمي خلال الاجتماع نتائج الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، وما تضمنه البيان الختامي المشترك للحوار الاستراتيجي.

وأكد الكاظمي على أن "إن نتائج جولات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة خلصت إلى عدم وجود القوات القتالية في العراق نهائياً في نهاية العام الحالي، وأن تتحول العلاقة بين الجانبين إلى علاقة خاصة بالتدريب، والتعاون الأمني، والاستخباري فقط".

موضحا أنه "بهذا المعنى فإنه في 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2021 سيعود العراق بعلاقته مع الولايات المتحدة إلى ما قبل الطلب الرسمي بقدوم هذه القوات في عام 2014، والعودة إلى الصيغة الطبيعية للعلاقة التي صوّت عليها مجلس النواب العراقي وأُقرت باسم اتفاقية الإطار الاستراتيجي".

وبحسب البيان أكد المجتمعون تأييد نتائج الحوار والنقاط التي وردت في البيان المشترك، ولفتوا إلى أنه فيما يتعلق بالعلاقة الأمنية بين الجانبين، وانتقال العلاقة إلى المشورة، والتدريب، والتعاون الاستخباري، وعدم وجود قوات قتالية بحلول نهاية العام الحالي فهي "تنسجم مع الثوابت الوطنية العراقية، ومع مقتضيات السيادة الوطنية، والأمن القومي، ومحاربة الإرهاب".