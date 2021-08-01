مركز المصالحة: رصد 35 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار من قبل "النصرة" في إدلب

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، الأدميرال فاديم كوليت، أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية رصد 35 حالة إطلاق نار في منطقة خفض التصعيد في إدلب من قبل إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا).

موسكو - سبوتنيك. وقال كوليت خلال إفادة صحفية:

"تم رصد 35 عملية إطلاق نار من مواقع جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، من بينها 23 حالة في محافظة إدلب و3 في محافظة اللاذقية و4 في محافظة حلب ، و5 في محافظة حماة ."

وأضاف عدد حالات إطلاق النار حسب المعطيات السورية بلغ 26 حالة.

وتعتبر جماعة "جبهة النصرة" [المحظورة أيضًا في روسيا] الإرهابية إحدى الجماعات المتطرفة الضالعة في الحرب الأهلية في سوريا، وتسيطر على أجزاء من محافظة إدلب السورية غربي البلاد.