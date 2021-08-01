وزير الخارجية الإيطالي يزور ليبيا الاثنين ويلتقي رئيس حكومة الوحدة

أعلن الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة، اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة سيلتقي الأثنين في العاصمة طرابلس مع وزير الخارجية الإيطالي ويجي دي مايو في زيارة رسمية، مؤكداً على أن الجانبان سيجريان مباحثات حول ملفات وقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

بنغازي– سبوتنيك. وقال حمودة في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك إن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة سيلتقي مع وزير الخارجية الإيطالي دي مايو خلال زيارته رسمية غداً الأثنين للعاصمة طرابلس"، مضيفاً أن "سيتناول اللقاء تناولت مناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين".

ومايو الماضي زار وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ونظيره المالطي إيفاريست بارتولو، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي، العاصمة طرابلس.

والتقى وزيرا خارجية إيطاليا ومالطا رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ووزير الداخلية خالد مازن.

وأشارت مصادر دبلوماسية، وقتها، إلى أن الهدف من الزيارة يتمثل في "إطلاق مسار لتحديد دعم الاتحاد الأوروبي مع قيادة إيطاليا بغرض الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي لليبيا، مع التركيز بشكل مهم على قضايا الهجرة".