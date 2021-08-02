حاكم دبي يصدر قرارين بشأن الفضاء والأعمال الخيرية

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، قرارين بشأن مركز محمد بن راشد للفضاء، ومؤسسة الأعمال الخيرية التي تحمل نفس الاسم.

ونقلت صحيفة البيان الإماراتية أن بن راشد أصدر القرار رقم (26) لسنة 2021، بتشكيل مجلس إدارة مركز محمّد بن راشد للفضاء، والقرار رقم (27) لسنة 2021، بتشكيل مجلس أمناء مُؤسّسة محمّد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيريّة والإنسانيّة.

ووفقا للقرار رقم (26)، يتم تشكيل مجلس إدارة مركز الفضاء برئاسة حمد عبيد المنصوري، وعضوية كلٍّ من: يوسف حمد الشـيباني، نائباً للرئيس، ومحمد عبدالله الزفين، وحميد علي المحسن، ومنصور جمعه بوعصيبه.

ةينص القرار رقم (27)، على تشكيل مجلس أمناء مؤسسة محمّد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيريّة والإنسانيّة، برئاسة محمد جمعة النابودة، وعُضويّة كلٍّ من: إبراهيم بوملحة، نائباً للرئيس، ونبيل قرقاش، وخالد علي بن زايد الفلاسي، ومحمد عبدالله التوحيدي، وعبدالرحيم حسين أهلي.

وفي وقت سابق، هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، شابا مصريا بعد أن تجاوزت قيمة شركته، التي أسسها من دبي نصف مليار دولار.

وغرد بن راشد قائلا: "مصطفى قنديل، شاب عربي عمره 28 عاما، استطاع بناء شركة من دبي تتجاوز قيمتها مليار ونصف المليار دولار تم أدرجها اليوم عبر بورصة ناسداك، شركة (SWVL) للحلول الذكية للنقل الجماعي والتي تعمل في الكثير من الدول".

واختتم بن راشد تغريدته بتهنئة الشاب المصري قائلا: "مبروك يا مصطفى، وستبقى دبي منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية".