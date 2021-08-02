الجيش الإسرائيلي يقول إنه أحبط تسلل 4 فلسطينيين من قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، إنه أحبط الليلة الماضية محاولتي تسلل من قطاع غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقال في بيان: "أوقف مقاتلو الجيش الإسرائيلي خلال ساعات الليل محاولتي تسلل عبر منطقة السياج الحدودي جنوبي قطاع غزة إلى داخل إسرائيل".

وأضاف أن "المشتبه الأول الذي حاول التسلل عُثر معه على آداة قاطعة وسكين، وتم اقتياده للتحقيق من قبل قوات الأمن".

كما أوضح الجيش الإسرائيلي أن ثلاثة فلسطينيين آخرين اعتقلوا وبحوزتهم سكينين لدى محاولتهم التسلل ويجرى التحقيق معهم في موقع الحادث.

לוחמי צה"ל עצרו במהלך הלילה שני ניסיונות חדירה של מרחב המכשול מדרום רצועת עזה לשטח ישראל. החשוד הראשון שניסה לחדור נתפס עם קאטר וסכין והועבר להמשך חקירת כוחות הבטחון, שלושה חשודים נוספים נתפסו עם שני סכינים והם מתוחקרים בנקודה — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 2, 2021

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يعلن على فترات متقاربة اعتقال فلسطينيين حاولوا التسلل من قطاع غزة.