رئيس اقتصادية قناة السويس يكشف موعد توقيع العقد التشغيلي للمنطقة الصناعية الروسية

قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن التوقيع على العقد التشغيلي للمنطقة الصناعية الروسية في مصر يمكن أن يتم قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح زكي في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "الموقع فعليا حتى الآن هي اتفاقية إطارية بين الدولتين، ولكن يجب أن يكون هناك ما يطلق عليه العقد التشغيلي للمنطقة الروسية".

وأضاف: "ستقوم جهات من الدولتين بالتوقيع عليه، حيث يجرى التوافق على بنوده، فيما ينتظر توقيعه قبل نهاية العام 2021".

وعن زيارة وفد روسي إلى المنطقة الاقتصادية الشهر الجاي، قال زكي إن الوفد سيزور منطقة العين السخنة للتعرف عليها، خاصة بعد الاتفاق على الامتداد لمنطقة السخنة، لافتا إلى أن الوفد سوف "يشاهد الأراضي المتاحة لتحديد الموقع النهائي في المنطقة، وكذلك الاطلاع على المرافق والخدمات بالمنطقة، وهي فرصة جيدة للشركات الراغبة في العمل في المنطقة".

وأشار إلى أن الوفد سيلتقي بالمسؤولين بالمنطقة، وزيارة الميناء، بغرض التواصل والإعداد للعمل العام القادم.

وأعلنت مصر، الخميس الماضي، نجاح المباحثات والمفاوضات مع الجانب الروسي بشأن توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليشمل شرق بورسعيد والعين السخنة، موضحة أن توقيع العقد النهائي سيتم في نهاية العام الجاري لتأسيس شركة لإدارة المنطقة الصناعية الروسية.

وبحسب بيان لهيئة قناة السويس، فقد "أعلن المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن نجاح المباحثات والمفاوضات مع الجانب الروسي بشأن توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية ليشمل شرق بورسعيد والعين السخنة".

وأضاف البيان: "يأتي ذلك خلال زيارة ناجحة لوفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة المهندس يحيى زكي للعاصمة الروسية موسكو، والتي انتهت صباح اليوم، حيث تم توقيع اتفاقية بتوسيع نطاق عمل المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية، ووقع الاتفاقية كل من المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفاسيلي أوسماكوف، النائب الأول لوزير التجارة والصناعة الروسي".

وأوضح زكي أنه "ستستقبل المنطقة الاقتصادية وفدًا روسيًا رفيع المستوى، خلال آب/أغسطس، لتفقد المواقع بشكل نهائي، ومع مطلع أيلول/سبتمبر القادم، سيزور وفد من الشركات الروسية ورجال أعمال ومستثمرين، أبدوا رغبتهم بالاستثمار داخل العين السخنة، المنطقة، ليبدأ العمل على الفور بعد توقيع عقد تأسيس شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية بنهاية العام الجاري".

وبيّن أن "الاتفاق ينص على توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية بمساحة 5 مليون متر مربع موزعة بين شرق بورسعيد والعين السخنة، لتبدأ المرحلة الأولى في المشروع على مساحة1 مليون متر مربع بشرق بورسعيد و500 ألف متر مربع بالعين السخنة، على أن يبدأ العمل في المنطقة الصناعية الروسية بالعين السخنة مع نهاية العام الجاري بعد توقيع عقد تأسيس شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية".